İşçileri taşıyan sepetin halatı koptu: 3 yaralı

DHA

Arnavutköy'de metro şantiyesinde iş kazası meydana geldi. Olay, akşam 22.30 sıralarında Arnavutköy'de Halkalı-İstanbul Havalimanı Metrosunun Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki şantiyesinde meydana geldi.

İddiaya göre, işçileri taşıyan sepetin halatının kopması sonucu işçiler metrelerce aşağı düştü. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada Ufuk Y., Ömer Ö. ve Onur B. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı incelemeler devam ediyor.