İşçileri taşıyan otobüs alev aldı

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Bir tekstil atölyesinde çalışan personeli taşıyan Mehmet N.H. yönetimindeki servis otobüsü, son yolcu da indikten sonra merkez Toroslar ilçesi Akbelen Bulvarında seyir halinde iken bir anda alev aldı.

FACİADAN KIL PAYI KURTULDULAR

Boş olarak evine döndüğü sırada otobüsten dumanlar çıktığını gören sürücü, hemen yolun kenarına çekerek aracı terk etti. Otobüs, sürücünün araçtan çıkmasından kısa süre sonra alevlere teslim oldu.

Alev alev yanan otobüs yangınına, ihbar üzerine olay yerine yönlendirilen Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.