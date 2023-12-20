İşçileri taşıyan minibüs tarlaya uçtu: 15 yaralı
Diyarbakır'da inşaat işçilerini taşıyan minibüsün kontrolden çıkarak tarlaya uçması sonucu 2'si ağır 15 kişi yaralandı
Diyarbakır Şanlıurfa kara yolunda Mehmet Kızıl idaresindeki, inşaat işçilerini taşıyan minibüs, kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya uçtu.
Kazada 15 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Yaralılardan 2´sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.