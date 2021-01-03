İşçi servisleri çarpıştı: Yaralılar var

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde iki işçi servisi midibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 19 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Ergene ilçesinin Edirne kara yolu üzerindeki Fabrikalar mevkiinde meydana geldi. Fabrikalara işçi servisi yapan Serkan B., yönetimindeki 59 S 9127 plakalı midibüs ile Şaban A.'nın kullandığı 59 S 1838 plakalı midibüs çarpıştı.

Kazada iki araçta bulunan 19 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye, sağlık ve polis ve ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.