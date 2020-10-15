İşçi servisiyle otomobil çarpıştı: 15 yaralı - ŞANLIURFA

Alınan bilgiye göre, fabrika işçilerini taşıyan Musfata Uncu idaresindeki 63 S 0562 plakalı minibüs, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 10. kilometresinde petrol istasyonuna girmek istediği sırada, karşı yönden gelen Halil Sarıyıldız'ın kullandığı 06 LK 006 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan 15 kişi bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yapılan incelemenin ardından kazaya karışan araçlar çekildi.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."