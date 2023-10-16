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        Haberler Gündem Trafik İşçi servisinin freni boşaldı: 7 yaralı

        İzmir'de işçi servisinin freni boşaldı: 7 yaralı

        İzmir'de, işçileri taşıyan servis minibüsü, freninin boşalması sonucu binanın duvarına çarptı. Kazada sürücü ile birlikte 7 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 19:35 Güncelleme: 16.10.2023 - 19:35
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        İşçi servisinin freni boşaldı: 7 yaralı
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        İzmir'in Bornova ilçesinde, freni boşalan servis minibüsünün duvara çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

        A.K. idaresindeki servis minibüsü, Çamkule Mahallesi'nde bir kargo firmasının işçilerini aldıktan sonra yokuş aşağı ilerlerken freni boşaldı. Sürücü A.K. kornoya basarak yolun açılmasını sağlayıp aracı ara sokağa sürdü. Minibüs, sokaktaki bir binanın duvarına çarparak durdu.

        7 KİŞİ YARALANDI

        Kazada sürücü A.K. ile araçta bulunan işçiler S.A, S.O, A.M, E.Y, G.K. ve A.E. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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        "ARAÇ DİREK KARŞIYA ÇARPTI"

        Kazayı gören vatandaşlardan Hikmet Günbey, yeğeniyle sokakta durduğu anda sürücünün kornaya basarak geldiğini belirterek, "Araç direk karşıya çarptı. Ben yeğenimi içeriye aldıktan sonra olay yerine gittim" dedi.

        "OKUL ÇIKIŞI OLMAMASI BÜYÜK BİR ŞANS"

        Nihat Oruç da iş yerinin önünde dururken korna sesini duyduğunu ifade ederek, "Yukarıdan araç geliyordu. Şoför kornaya basarak geliyordu. Sağa dönemedi. Karşı sokağa kendini attı. Direksiyonu kırınca köşedeki binaya vurup durdu. Okul çıkışı olmaması büyük bir şans" diye konuştu.

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