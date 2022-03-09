İşçi servisi TIR'la çarpıştı: Yaralılar var

Düzce'de işçi servisiyle TIRın çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı

Alkan Aksu idaresindeki 81 AAU 694 plakalı minibüs, D-100 kara yolu Ankara yönü Doğanlı mevkisinde bir fabrikadan yola çıkış yapan Ali Fil yönetimindeki 81 KJ 051 plakalı boru yüklü TIR'a çarptı.

Sürücülerin yara almadan atlattığı kazada minibüsteki 11 işçi yaralandı. Olay yerine gelen ambulans ve özel araçlara alınan yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralanan 11 işçinin durumunun hafif olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

TIR sürücüsü ise, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna getirildi.