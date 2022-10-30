İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 14 yaralı

Gaziantep'te, işçi servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 içi yaşamını yitirdi, 14 kişi yaralandı.

Mehmet C. idaresindeki işçi servisi, Şehitkamil ilçesi Maaşkuyu Caddesi Çimento Kavşağı'nda sürücüsü bilinmeyen 06 MGG 40 plakalı otomobile, ardından elektrik direğine çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi yönlendirildi. Sağlık ekipleri, servisteki işçi Yaşar T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı 14 kişi işe kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.