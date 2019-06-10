10 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kaza, bugün saat 14.30 sıralarında Ulus Mahallesi Kılıçaslan Caddesi'nde meydana geldi. Köylere süt sağmaya giden işçileri taşıyan Bahri Fidan (35) yönetimindeki 42 ACZ 182 plakalı minibüs kavşakta Fatih Karaca'nın (35) kullandığı 42 FOV 10 plakalı belediye otobüsüyle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan iki araç, yolun kenarındaki Veli Hatunana'ya ait evin bahçe duvarını yıkıp, evin balkonunun yakınında durabildi. Şans esere bahçede herhangi birinin olmaması faciayı önledi.
DHA'nın haberine göre kazada sürücüler yara almadan kurtulurken araçlarda bulunan Bahri Fidan (57),Azime Fidan (58),Aysel Fidan (21),Azra Fidan (4),Firdevs Kocaker (24),Emine Dikmen (34),Kamile Ünül (39),İmiş Karlı (57),Nimet Kaşdemir (59) ve Ümit Güven (40) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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