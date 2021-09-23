Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Trafik İşçi servisi devrildi: Yaralılar var

Bartın'da işçi servisi devrildi: Yaralılar var

Bartın'ın Amasra ilçesinde, işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı

23.09.2021 - 09:49 | Güncelleme: ABONE OL
İşçi servisi devrildi: Yaralılar var
İşçi servisi devrildi: Yaralılar var
0:00 / 0:00
AA

Amasra'dan Bartın istikametine giden İsa Y. (47) idaresindeki 74 AT 568 plakalı minibüs, Bartın'ın Amasra ilçesi Uğurlar köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesinde çalıştıkları öğrenilen 11 işçi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazadan yara almadan kurtulan sürücü İsa Y., gazetecilere, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda aracın kaymaya başladığını, bariyere çarparak devrildiğini söyledi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Dereye atıp, şalvar giydirdiler... Görülmemiş eziyet
Dereye atıp, şalvar giydirdiler... Görülmemiş eziyet
Her gün evde altın üretiyorlar... Herkes yapabilir
Her gün evde altın üretiyorlar... Herkes yapabilir
Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili yeni gelişme
Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili yeni gelişme
Aşı olana 100 bin dolar para ve araba veriyorlar
Aşı olana 100 bin dolar para ve araba veriyorlar
Başakşehir'de işçi servisi kaza yaptı!
Başakşehir'de işçi servisi kaza yaptı!
Denizde cansız beden ihbarı ekipleri harekete geçirdi
Denizde cansız beden ihbarı ekipleri harekete geçirdi
Taziye evinde balkon çöktü: Yaralılar var
Taziye evinde balkon çöktü: Yaralılar var
Amasra'da tonlarca balık kıyıya vurdu, kovayı alan sahile koştu
Amasra'da tonlarca balık kıyıya vurdu, kovayı alan sahile koştu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.