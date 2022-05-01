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İşçi Bayramı mesajları ve kutlama sözleri 2022: Anlamlı, kısa, uzun, yeni ve resimli 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tebrik sözleri!

1 Mayıs İşçi Bayramı mesajları 2022! Resimli, anlamlı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü mesajları, sözleri

Dünya çapında ve ülkemizde oldukça önemli bir yere sahip olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü an itibarıyla coşku içinde kutlanmaya başlandı. 1 Mayıs tarihinde kutlanan İşçi Bayramı ile ilgili en güzel mesaj, söz ve resimleri sizler için haberimizde derledik...

01.05.2022 - 07:55 | Güncelleme: GÜNDEM

  • 1 Mayıs kutlama mesajları ve sözleri günün öne çıkan konuları arasında ilk sıralarda yer alıyor. Dünya genelinde pek çok ülkede kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü ülkemizde 1923 yılında ilk kez resmi şekilde kutlandı. 1 Mayıs İşçi Bayramı için en güzel mesajları ve kutlama sözlerini sizler için bir araya getirdik. İşte, en güzel, anlamlı ve resimli 1 Mayıs mesajları...

  • Ülkemizin kalkınması, milletimizin refahı için canla başla alın ve akıl teri döken; güçlü Türkiye'nin mimarları işçi ve emekçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum.

    Hiçbir işte istikbal yoktur, istikbal işe sahip olan kişinin elindedir. Hepinizin istikbali açık 1 Mayıs’ı kutlu olsun.

  • Tüm farkı yaratan emektir. (John Locke) 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun!

    1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününün tüm yurtta coşkuyla kutlanmasını diliyorum.

  • 1 Mayıs işçi ve emekçi, birlik ve dayanışma, özgürlük ve demokrasi bayramınız kutlu olsun.

    Bir ürünün mimari onu tasarlayan değildir, bir ürünün gerçek mimari onu ortaya çıkaran işçilerdir. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun!

  • Emeğin, emektarın, alın terinin, dayanışma ve yardımlaşmanın günü olan 1 Mayıs’ımız kutlu olsun.

    Dayanışmanın, iyiliğin, birliğin ve güzelliğin birleştiği 1 Mayıs’ta tüm işçi kardeşlerimizi kutluyoruz.

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