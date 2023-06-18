İşçi ailelerini taşıyan midibüs kaza yaptı: 1 ölü, 24 yaralı

Hatay'da, işçi ailelerini taşıyan midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 çocuk öldü, 24 kişi yaralandı.

Kaza, sabaha karşı Dörtyol ilçesine bağlı Numuneevler Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi ile Necatibey Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi.

M.İ. (47) yönetimindeki tartım işçisi aileleri taşıyan midibüs, N.H. (30) yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, midibüsteki Mohammed Zain'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 2 sürücü ile midibüsteki 22 yolcu, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.