HABERTURK.COM

Türkiye İş Bankası, müşterilerinin harcamalarını kontrol altına alabilecekleri, akıllı harcama konusunda kendilerine yol gösterecek yeni kişisel finans yönetimi hizmetini İşCep üzerinden hayata geçirdi.

Bankadan yapılan yazılı açıklamaya göre İş Bankası müşterileri, İşCep uygulaması üzerinden tamamen kendilerine özel tasarlanan hizmet sayesinde, ay içinde harcadıkları tutar ve bahse konu tutarların kategoriler bazında dağılımlarını izleyebiliyor; kaynaklarını nereye harcadığını tek bir ekrandan toplu olarak görüp kolayca takip edebiliyor. İşCep kişisel finans yönetimi hizmeti ile işlemler kategorize edilmiş şekilde günlük olarak takip edilebiliyor, seçilen işlemin detaylarına erişilirken, arama ve filtreleme özellikleriyle geçmişe dönük işlemler de kolayca bulunabiliyor. Haftalık harcama raporu üzerinden de müşteriler harcamalarının haftalık resmini görebiliyor.

İşCep üzerinden sunulan kişiselleştirilmiş bu hizmet sayesinde, aylık harcama tutarı, seçilecek kredi kartı veya kategorilere harcama kontrolü eklenerek belirlenen tutara yaklaştığında müşteriler bilgilendiriliyor, böylece harcama kontrolü sağlanıyor. Aynı zamanda, her bir müşteriye, yapılan işlemlerle bağlantılı olarak kolaylık veya finansal anlamda değer katacak bağlamsal ürün ve hizmet bilgileri de anlık olarak uygulama içerisinden sunuluyor.

GÜNCEL KAMPANYALARI ÖĞRENİYOR

İşCep kişisel finans yönetimi hizmeti, banka müşterilerine harcama ve kazanç dengelerini düzenlemeleri için büyük bir destek sağlıyor. Müşterilerin finansal işlemlerini daha kolay anlayabilmelerini, harcamalarıyla ilgili aksiyonlar alabilmesini mümkün hale getiren yeni hizmet, kişiye özel bilgilendirme ve önerilerle doğru finansal kararlar verilmesine yardımcı oluyor. Müşteriler, İşCep üzerinden konuşarak veya yazışarak mesajlaştıkları yapay zekalı kişisel asistan Maxi’den de bütçelerini geçmeyecek şekilde harcama tavsiyesi alabiliyor, harcamalarına kolaylık sağlayacak güncel kampanyaları öğrenebiliyor.

İşCep kişisel finans yönetimi hizmeti ile ilgili İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, şu açıklamalarda bulundu: “Teknolojiyi insan odaklı bakış açımız ile ideal müşteri deneyimi yaratmak amacıyla kullanarak, müşterilerimize değer yaratacak hizmetlere dönüştürmek için durmaksızın çalışıyoruz. İçinde bulunduğumuz olağanüstü dönemde müşterilerimizin yanında olmak, onlara yol göstermek bizim için çok önemli. Müşterilerimizin sahip oldukları imkanları en iyi şekilde değerlendirmeleri için onlara yol gösterecek, kullanımı basit ve kolay bir çözümü İşCep üzerinden hayata geçirdik. Her bir müşterimiz özelinde kişiselleştirilmiş İşCep kişisel finans yönetim hizmeti, müşterilerimizin kazanç ve harcamaları üzerinde daha kontrol sahibi olmasını, bütçelerini dengede tutarak daha akıllı harcamalar yapmalarını sağlayacak.”