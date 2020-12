HABERTURK.COM

İşbir Holding, Hindistan'da yarı yarıya ortak olduğu İsbir Mewar Bulk Bag Private Ltd. şirketindeki Venüs Politex şirketinin sahip olduğu yüzde 50 hisseyi satın aldığını duyurdu.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada "Bağlı Ortaklığımız İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş., Hindistan'da yerleşik Venus Polytex Private Ltd. ile (%50-%50) ortak yatırımı olan ve Rajasthan eyaleti Udaipur şehrinde Big-Bag üreten İsbir Mewar Bulk Bag Private Ltd. şirketindeki Venüs Politex Private Ltd. şirketinin sahip olduğu %50 hisseyi satın alarak adı geçen şirket hisselerinin tamamına sahip olduğunu bildirmiştir." denildi