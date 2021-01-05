Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Kasımpaşa, transfer dönemine hızlı başladı! Lacivert-beyazlılar, Belçika'nın köklü kulüplerinden Anderlecht'in 28 yaşındaki İsveçli yıldızı Isaac Kiese Thelin'i yarım sezonluğuna kiraladı.

Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Belçika ligi ekiplerinden RSC Anderlecht takımının formasını giyen 28 yaşındaki İsveçli forvet oyuncusu Isaac Kiese Thelin, sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini sezon sonuna kadar kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."

ISAAC KIESE THELIN KİMDİR?

DOĞUM TARİHİ: 24 Haziran 1992

DOĞUM YERİ: Örebro - İsveç

UYRUK: İsveç - Demokratik Kongo Cumhuriyeti

YAŞ: 28

BOY: 1,89

MEVKİ: Forvet-Santrfor

AYAK: Sağ

MİLLİTAKIM PERFORMANSI: İsveç A Milli Takımı | 29 maç | 3 gol

OYNADIĞIKULÜPLER: Karlslunds IF, Norrköping, Malmö, Bordeaux, Anderlecht, Beveren, Leverkusen

SON SEZON PERFORMANSI: Malmö - 25 maç 14 gol