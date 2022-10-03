'Unuttun Mu Beni'ye yeni cover

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Sezen Aksu'nun 'Unuttun Mu Beni' isimli eserini coverlayan İsa Özkocaman, 2000'lerin rock soundlarını yeni çalışmasıyla birlikte dinleyicisiyle buluşturdu.

Farklı müzisyenler tarafından birçok kez seslendirilen parça, farklı, dinamik ve özgün bir yaklaşım cover çalışmasına dönüştü. Özkocaman önümüzdeki aylarda art arda şarkılarını müzikseverlerin beğenisine sunacak.