İş yerlerinin camlarını kırıp hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı - BURSA

Osmangazi ilçesi Gülbahçe Mahallesi'nde C.K'ye ait market ile Çirişhane Mahallesi'nde S.G'nin işlettiği pastanede yaşanan hırsızlıkların ardından durum polise bildirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bu dükkanlar ve çevrelerindeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.Gözaltına alınan A.N.E. (19) ve H.Ç. (20),emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Kamera kayıtlarında, zanlıların taşla iş yerlerinin camlarını kırması yer alıyor.

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