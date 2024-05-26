İş yerine silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
İstanbul Esenyurt'ta iş yerine gelen şüpheli, içeridekilere silahla ateşe ederek kaçtı, saldırı sonucunda bir kişi öldü bir kişi yaralandı
Esenyurt'ta, iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Koza Mahallesi 1655 Sokak'taki iş yerine gelen şüpheli, içeride oturanlara silahla ateş açıp kaçtı.
Saldırıda, dükkandaki Burak T. ile Alican B. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Fotoğraf: DHA
Sağlık görevlilerinin hastaneye kaldırdığı Burak T. tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi, Alican B'nin ise tedavisi sürüyor.
Bu arada, saldırıdan sonra zanlının kaçış anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Fotoğraf: DHA
Polis, saldırının alacak meselesi nedeniyle düzenlenmiş olabileceği üzerinde duruyor.
Kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.
*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.