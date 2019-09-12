Olay Konya’nın merkez Karatay ilçesi Fetih caddesinde meydana geldi. Özel bir inşaat firması sahibi olan Z.Ç.’nin iş yerine icra geldi. İcra kararına karşı çıkan Z.Ç. ve memurlar arasında çıkan anlaşmazlık kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Habertürk'ten Zafer Samancı'nın haberine göre, tartışma esnasında sinirlenen Z.Ç. belinde bulunan silahıyla etrafa rast gele ateş açtı. Açılan ateş sonucunda Avukat Katibi A.Y ve İcra memuru G.D. yaralandı.

Konya Numune Hastanesine götürülen yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken Z.Ç gözaltına alındı.