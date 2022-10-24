İş yerine çatıdan girmeye çalıştı, düşerek öldü

DHA

Antalya'da, iş yerinin çatısındaki tentenin kırılmasıyla zemine düşen Cem Bulut (32) hayatını kaybetti.

Kepez ilçesi Yeni Sanayi 5005 Sokak'ta asansör tamiri yapılan iş yerine gelen çalışanlar, bir kişinin hareketsiz yattığını görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Ekipler, isminin Cem Bulut olduğu belirlenen kişinin öldüğünü tespit etti.

Güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan ekipler, Cem Bulut'un 22 Ekim'de saat 17.00 sıralarında girmeye çalıştığı iş yerinin çatısındaki tentenin kırılması ile beton zemine düştüğünü belirledi.

Cem Bulut'un cansız bedeni, inceleme sonrası Adli Kıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.