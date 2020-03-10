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İş yerinden gasp yapan 10 şüpheli tutuklandı - İSTANBUL



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Zanlıların adliyeye sevkleri- Hırsızların iş yerine gelip güvenlik görevlisinin ellerini bağlamaları- Kasa hırsızlığı güvenlik kamera görüntüsü- Cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamera görüntüsü

İş yerinden gasp yapan 10 şüpheli tutuklandıİSTANBUL (AA) - Arnavutköy'de bir iş yerinde güvenlik görevlisinin ellerini bağlayarak içinde yaklaşık 2 milyon 200 bin lira değerinde para ve ziynet eşyası bulunan çelik kasayı gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheliden 10'u tutuklandı.Alınan bilgiye göre, 4 Şubat 04.20 sıralarında Haraççı Mahallesi Hadımköy Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerine gelen yüzleri maskeli 4 kişi, güvenlik görevlilerini silahla tehdit edip, birinin ellerini bağladı.Güvenlik görevlilerinden iş yerindeki kasanın yerini göstermesini isteyen şüpheliler, çelik kasayı iş yerine ait bir araca yükleyerek olay yerinden ayrıldı.Şüpheliler kaçınca, diğer güvenlik görevlisi, arkadaşının ellerini çözüp durumu polise bildirdi.Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.İş yeri yetkilisi çelik kasada 1 milyon 200 bin lira, 41 bin 235 dolar, 6 bin 120 avro, bin 600 sterlin, 350 bin lira değerinde ziynet eşyası, 308 bin 500 lira değerinde çek ve 8 aracın yedek anahtarı bulunduğunu bildirdi.Polis, yaptığı çalışmada iş yerinden gasbedilen aracı İsmet İnönü Caddesi'nde yol kenarında terk edilmiş halde buldu.Ekipler, yaptığı çalışmanın ardından 26 Şubat'ta 15 adrese hava destekli baskın düzenledi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Yaşı küçük şüpheli M.Ç. Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.Adreslerde yapılan aramada 2 tabanca, 2 bin 400 lira ve 5 parça ziynet eşyası ele geçirildi.Polis, elde edilen bilgiler doğrultusunda olaya karıştığı iddiasıyla 5 kişiyi daha gözaltına aldı. Şüphelilerden biri savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 10'u tutuklanırken 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.