İş yerinde silahlı kavga: 3 ölü

Elazığ'da iki grup arasındaki silahlı kavgada 3 kişi yaşamını yitirdi.

Sürsürü Mahallesi İmam Efendi Bulvarı yakınlarında bir iş yerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, tabancayla ateş açılması sonucu 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı kişi, sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildiği sırada yolda öldü.

Polis ekipleri, olaya ilişkin 2 kişiyi gözaltına aldı.