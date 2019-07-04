04 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Son 20 yıldır otizmli çocuk sayısında hızlı bir artış mevcut. Günümüzde her 68 çocuktan biri otizm spektrumunda yer alıyor. Otizmin gerçek sebebi henüz bilinmiyor ama hem genetik hem de çevresel faktörlerin etkisi olduğu bilinen bir gerçek. Çevresel faktörlerin başında da bazı kimyasallara maruz kalmak önemli yer alıyor.
Çözücü kimyasallarla ilgili işlerde çalışan kadınların çocuklarında otizm spektrumunda yer alma riskinin 1,5 kat daha yüksek olduğu ortaya çıktı.
Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, JOEM dergisinde yayınlanan yeni bilimsel çalışmanın detayları hakkında açıklamalarda bulundu.
ENDÜSTRİYEL İŞLERDE ÇALIŞAN ANNELER RİSK ALTINDA
“Son yıllarda özellikle Amerika’da otistik spektrumda yer alan çocuk sayısındaki artış, araştırmacıları genetik kalıtım dışı faktörleri bulmaya yöneltti.
Yeni Ulusal Mesleki Güvenlik ve Sağlık Kuruluşu (NIOSH) otizmli çocuklar ile güçlü kimyasallarla ilgili endüstriyel işlerde çalışan anneler arasında kuvvetli bir bağ olduğunu saptadı.
BİR BUÇUK KAT DAHA YÜKSEK
Özellikle çok yaygın alanlarda kullanılan kimyasal çözücüler bu konuda göz altında. (Kuru temizleme, gıda ambalajlama ve eczacılıkla ilgili kullanılan maddeler...)
Asfalt, metal, plastik vb gibi kimyasal çözücülerin kullanıldığı sektörlerde çalışan annelerin çocuklarında otizm riski 1,5 kat yüksek. Bu maddelerin cilt, solunum yoluyla alınması hem üreme sistemini hem de bebeğin gelişimini etkiliyor.”
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!