AA

Karşıyaka Mahallesi'ndeki bir hafriyat şirketinin akaryakıt deposunda çalışan Recep Yılgın, 6 ay önce gece vardiyasında görev yaptığı sırada kaldığı konteynere gelen bir tilkiye yiyecek vererek karnını doyurdu.

AA'nın haberine göre bir süre sonra gelen ikinci tilkiye de yiyecek vermeye başlayan Yılgın, her akşam gelen ve dişisine Safinaz, erkek olana da Temel adını koyduğu hayvanları beslemeyi sürdürüyor.

Recep Yılgın, gazetecilere yaptığı açıklamada, tilkilerin kendisine çok alıştığını söyledi.

Bu hayvanların her akşam konteynerin bulunduğu alana geldiğini belirten Yılgın, "Ağaçlık alana salça tenekelerinden suluk yapıp koydum. Onlara her gün ekmek ve yemek artıkları veriyorum, sularını tazeliyorum. Son zamanlarda konteynerin içine girmeye hatta başlarını dahi okşatmaya başladılar" diye konuştu.

Yılgın, isimleriyle seslenerek çağırdığında da yanına gelen tilkileri beslemeye devam edeceğini söyledi.