İş yerinde cinayet davasında karar

AA

Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Serkan A. ile tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada söz alan müşteki avukatı, çelişkili ifadelerde bulunan sanığın emniyetteki beyanında cinsel saldırıya uğradığına dair bir şey söylemediğini belirterek, "Sanığın 'kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasını ve tahrik indirimlerinin uygulanmamasını istiyoruz." dedi.

Sanık avukatı ise müvekkilinin olay yerinden kaçarak uzaklaşmasının kendisine yönelik saldırıyı gösterdiğini ifade ederek, "Müvekkilimin IQ’su 'zeka geriliği' olarak tanımlanan bir seviyededir. Saldıran sonra maktul ölmemiş, 2 kat yukarıya çıkarak 45 dakika beklemiştir. Müvekkil istese tamamlayabileceği eylemde, olay yerinden kaçmıştır. Sopa ile üzerine gelen kişiye bıçak ile saldırmıştır.’’ dedi.

Dokunma yolu ile de cinsel saldırı suçunun gerçekleşebileceğini savunan sanık avukatı, tüm bu hususlar dikkate alınarak, müvekkili hakkında lehe hükümlerin uygulanmasını istedi.

Son sözü sorulan sanık Serkan A, "Pişmanım." dedi.

- "Sanığın eyleminde 'savunmanın zorunluluğu' şartları oluşmuştur"

Mahkeme heyeti de oy çokluğuyla vardığı kararda, Serkan A. hakkında "kasten öldürmek" suçundan kamu davası açılmış ise de sanığın eylemini vücut bütünlüğü ve cinsel dokunulmazlığına karşı yöneltilmiş mevcut bir saldırıyı o anki hal ve koşullara göre defetmek amacı ile gerçekleştirdiğini değerlendirdi.

Sanığın eyleminde "savunmanın zorunluluğu" şartlarının oluştuğunu belirten mahkeme heyeti, sanık Serkan A'nın hedef aldığı bölgeler itibarıyla savunma ölçüsünde sınırın aşıldığı kabul edilmiş ise de bu hususun mazur görülebilecek bir heyecan, korku ve telaştan kaynaklandığını ve bu nedenle sanığa ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.

- Mahkeme Başkanı karara muhalefet şerhi koydu

Karara muhalefet şerhi koyan Mahkeme Heyeti Başkanı Hasan Arı, şu değerlendirmede bulundu:

"Sanık savunması, tanık beyanları, toplanan deliller ve olayın oluşuna göre sanığın eyleminin 'ağır ve yoğun tahrik altında kasten öldürme suçu' olduğunu düşündüğümden dolayı sanık hakkında meşru müdafaa sınırının aşılması suretiyle ceza verilmesine yer olmadığı şeklindeki karara katılmıyorum.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktul Mıhyettin A’nın iş yerinde üstü çıplak, alt kısmında sadece eşofmanla ölü bulunduğu, yapılan araştırmada trafik ışıklarında mendil satan ve akli dengesinin bozuk olduğu bilinen sanık Serkan A’nın olayı gerçekleştirdiği belirtilmişti.

İddianamede, Serkan A. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istenmişti.