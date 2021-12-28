İş yeri önünde silahlı saldırıda öldürüldü

Antalya'nın Kepez ilçesinde dün gece telefonda çek yüzünden tartışan Afer Ergün (30), ardından Z.K. ile iş yerine gitti. Burada araçtan inen Afer Ergün'e bir kişi tabanca ile ateş edip, kaçtı. Vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden Ergün, kanlar içinde yere yığıldı. Z.K., yakındaki hastaneye gidip, yardım istedi. Gelen ambulansa alınan Afer Ergün, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
'TABANCAYLA BİRÇOK KEZ ATEŞ ETTİ'
Polisin ifadesine başvurduğu Z.K., "Afer Ergün ile gün boyu beraberdik. Serik'e gitmiştik. Gece dönerken Afer, telefonda çek yüzünden biriyle tartıştı. Daha sonra Antalya'ya gelip, iş yerine gitti. Afer araçtan indiği sırada bir kişi, tabancayla birçok kez ateş etti. Korkudan araçtan inemedim. Daha sonra yakındaki bir hastaneye gidip, yardım istedim" diye konuştu.
Afer Ergün'ün cenazesinin, otopsinin ardından Şanlıurfa'da toprağa verileceği belirtildi.
CİNAYET ŞÜPHELİLERİ AFYONKARAHİSAR'DA YAKALANDI
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, olay yerinden otomobille kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü şüphelilerden Hüseyin Ceyhan'ın (37) Sinanpaşa ilçesine bağlı Tokuşlar köyü yakınlarında olduğunu belirledi. Şüpheliyi yakalamak için bölgeye giden polis ekipleri, takip sonucu Hüseyin Ceyhan'ı gözaltına aldı.
Ceyhan'ın arazideki taşın altına sakladığı tabanca ile boş şarjöre de el konuldu. Diğer şüpheli Hüseyin Akdeniz (52) ise Sinanpaşa'daki evinde yakalanıp gözaltına alındı. Ergün ile şüpheliler arasında alacak meselesinden dolayı husumet olduğu ortaya çıktı.
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