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Denizli'de iş yeri önünde silahlı saldırıya uğrayan esnaf hayatını kaybetti

Denizli'de, sahibi olduğu pastaneni önünde oturan Doğan Göktaş, silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Göktaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Giriş: 25.04.2023 - 14:15 | Güncelleme: ABONE OL
İş yeri önünde saldırıya uğrayan esnaf öldü
AA

Denizli'de iş yerinin önünde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan esnaf, yaşamını yitirdi.

Merkezefendi ilçesi Yeni Mahallesi Hüdai Oral Caddesi'nde sahibi olduğu pastanenin önünde oturan Doğan Göktaş (43), yanına gelen Halil İbrahim O. tarafından tabancayla vücudunun çeşitli yerlerinden vuruldu.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Şüpheli olay sonrası, otomobille kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Göktaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SUÇ ALETİ TABANCA İLE YAKALANDI

Olay yerindeki incelemede 7 boş kovan tespit edildi. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi kısa süre sonra 2711 Sokak'ta yakaladı. Söz konusu araçtaki incelemede suç aleti tabanca da ele geçirildi.

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