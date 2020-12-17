İş Sanat'tan 'İyi ki Doğdun Beethoven'

İş Sanat’ın klasik müzik serisi Semplice Quartet ile devam ediyor. Topluluk, Alman besteci Ludwig van Beethoven’ın 250. doğum yılı için hazırladığı “İyi ki Doğdun Beethoven” başlıklı konseri ile klasik müzik severlerin karşısına çıkacak.
Murat Anıl Erginol (keman),Deniz Toygür Conus (keman),Pınar Dinçer (viyola) ve Burak Ayrancı’dan (viyolonsel) oluşan Semplice Quartet, bestecinin erken ve geç dönemlerinde yaylı dörtlü için bestelediği iki eserini seslendirecek.
Konser, Beethoven’ın doğum günü olan 17 Aralık akşamı saat 20.30’dan itibaren İş Sanat’ın sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden ücretsiz yayımlanacak. Etkinlik sezon sonuna kadar izlenebilecek.
İŞTE KONSER PROGRAMI:
♫ L. v. Beethoven String Quartet No.2 Op. 18
I. Allegro
II. Adagio cantabile – Allegro – Tempo I
III. Scherzo: Allegro
IV. Allegro molto, quasi presto
♫ L. v. Beethoven String Quartet No.11 Op. 95 “Serioso”
I. Allegro con brio
II. Allegretto ma non troppo
III. Allegro assai vivace ma serioso – Più allegro
IV. Larghetto espressivo– Allegretto agitato
İŞ SANAT'TA ARALIK AYI PROGRAMI
20 Aralık 2020 Pazar saat: 15.00
İş Sanat Masal Tiyatrosu “Çizmeli Kedi”
Lerzan Pamir - yönetmen
Aslı Tandoğan - oyuncu
Anıl Altınöz - oyuncu
Mert Aydın – oyuncu
21 Aralık Pazartesi saat: 20.30
Yazarının Sesinden
Yavuz Ekinci “Bana İsmail Deyin”
22 Aralık 2020 Salı saat: 20.30
Iraz Yıldız – piyano
23 Aralık 2020 Çarşamba saat: 20.30
Okuma Tiyatrosu
William Shakespeare “Kuru Gürültü”
26 Aralık 2020 Cumartesi saat: 20.30
Ayşenur Kolivar: “Çayeli’nden Öteye Karadeniz Ezgileri”
27 Aralık 2020 Pazar saat: 15.00
İş Sanat Masal Tiyatrosu “Jack ve Fasulye Sırığı”
Lerzan Pamir - yönetmen
Aslı Tandoğan - oyuncu
Anıl Altınöz - oyuncu
Mert Aydın – oyuncu
28 Aralık 2020 Pazartesi saat:20.30
Yazarının Sesinden
Sinan Tuzcu “Böcek”
30 Aralık 2020 Çarşamba saat: 20.30
Okuma Tiyatrosu
William Shakespeare “Bir Yaz Gecesi Rüyası”
31 Aralık 2020 Perşembe saat: 20.30
Yeni Yıl Konseri
Murat Karahan - tenor
Limak Filarmoni Orkestrası
Erol Erdinç - şef
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