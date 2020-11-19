İş Sanat'tan Coşkun Karademir ve Buray ile Anadolu ezgilerine yolculuk

AA

İş Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, Türk Halk Müziği’nin başarılı ismi Coşkun Karademir ve pop müziğin sevilen sesi Buray, İş Sanat’a özel oluşturdukları bir program ile izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Kovid-19 pandemisi tedbirleri gereği İş Kuleleri Salonu’nda seyircisiz olarak kaydedilen konserin repertuvarında Türk Halk Müziği’nin “Allı Turnam”, “Akşam Olur Karanlığa Kalırsın”, “Emir Dağı” gibi sevilen türküleri yer alıyor.

Çelloda Ayhan Beyazdağlı ve Cengiz Yılmaz, gitarda Şeyhmus Fidan, perküsyonda Ömer Arslan ve Ömür Arslan ile basta Hakan Gürbüz’ün ikiliye eşlik ettiği konser yarın saat 20.30’dan itibaren İş Sanat’ın sosyal medya hesapları ve internet sitesinden sezon sonuna kadar ücretsiz izlenebilecek.

İş Sanat’ın kasım ayındaki diğer etkinlikleri zengin bir seçkiyle dijital platformlar üzerinden izleyicilerle buluşmaya devam edecek.

İş Sanat Masal Tiyatrosu’nun sahneleyeceği “Hansel ve Gretel” 22 Kasım’da, “Alaaddin” 29 Kasım’da, W. Shakespeare’in “12. Gece” eserinden bir bölümün seslendirileceği Okuma Tiyatrosu 25 Kasım’da ve Ozan Musluoğlu’nun yeni caz projesi Genedos 24 Kasım’da sanatseverlerle buluşacak.

Tüm konser ve dinletiler saat 20.30’da, çocuk etkinlikleri ise saat 15.00’te yayında olacak.