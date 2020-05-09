İş Sanat'tan Anneler Günü hediyesi

İş Sanat, Anneler Günün'nde tüm annelere birbirinden renkli ve eğlenceli hediyeler sunacak. Anneler Günü için çok özel bir program hazırlayan İş Sanat, birbirinden renkli çevrimiçi etkinlikleri sosyal medya hesapları Instagram IGTV, YouTube, Facebook ve Twitter üzerinden annelerle paylaşılacak.
Meksika Dans Topluluğu Calpulli’nin kültürel mirasını temsil eden neşeli, tutkulu, melankolik, mizahi ve ilham verici hikâyeleri sahneye taşıyan gösterisi, Anneler Günü programında öne çıkıyor. Geçtiğimiz sezon finalinde İş Sanat sahnesinde gerçekleşen Calpulli Meksika Dans Topluluğu'nun Meksika'nın kültürel mirasını yansıttığı "Evlilik Seremonisi" adlı gösterisinin tüm kaydı İş Sanat'ın YouTube hesabından izlenebilecek.
Türk resim sanatının önde gelen isimlerinin Anneler Günü'ne özel "annelerimizin" resmedildiği eserlerinden oluşan bir seçki de İş Sanat'ın sosyal medya hesaplarından görülebilecek. Müzik tutkunu anneler için popüler dijital müzik yayın servisi Spotify üzerinden hazırlanan çalma listesi İş Sanat’ın Spotify hesabından dinlenebilecek.
Nesillerdir çocukların severek kullandığı Türkiye İş Bankası tarihi kumbarasının nostaljik ilanlarından oluşturulan özel bir video içeriğinin yanı sıra annelerine sürpriz yapmak isteyen çocukların kolaylıkla evde yapabilecekleri kart yapımı videosu da İş Sanat sosyal medya kanallarında ve www.kumbaradergisi.com'da yer alacak.
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