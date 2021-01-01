Erol Evgin, yeni yılın ilk konserinde İş Sanat sahnesini sokak müzisyenleri ile paylaşıyor. 'Yine de Güzeldir Yaşamak' başlıklı konser bu akşam saat 20.30’dan itibaren İş Sanat’ın sosyal medya hesaplarından ücretsiz izlenebilecek.



İş Sanat’ın müzikseverlere sunacağı yeni yılın ilk konserinde Türk pop müziğinin duayen ismi Erol Evgin sahnesini sokak müzisyenleriyle paylaşıyor.

“Yine de Güzeldir Yaşamak” başlıklı konserde, dört neslin birlikte söylediği, anılarımıza fon müziği olmuş altın şarkılarıyla müzikseverlerin kalbinde çok özel bir yere sahip olan Evgin, sevilen şarkılarını sokak müzisyenleri; Grup Subway, Vapurdakiler, Yasemin Yüksel, Salva Quartet, Grup Kök ile birlikte seslendirecek.

İş Sanat’a özel hazırlanan konser 1 Ocak akşamı saat 20.30’dan itibaren İş Sanat’ın sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden yayımlanacak ve sezon sonuna kadar ücretsiz izlenebilecek.

“Sokak bizim için özgür bir sahne” diyerek sokak müzisyenleriyle bu özel projede bir araya gelen Erol Evgin; “Umutsuzluk bulaşıcıdır. Umut ise dalga dalga yayılır. Sanat umut demektir. Bu zorlu günlerde bu konser herkese umut olsun. Her şeye rağmen ‘Yine de Güzeldir Yaşamak’” dedi.

İŞ SANAT'TA OCAK AYI DOPDOLU

İş Sanat’ın ocak ayındaki diğer etkinlikleri çevrim içi izleyicilerle buluşmaya devam edecek. Dilek Türkan ve Derya Türkan, unutulmaz bir repertuvarla 2 Ocak akşamı izleyici karşısına çıkacak. Yelda Bayramoğulları, Aslıhan Güngör ve Nurdan Küçükekmekçi’den oluşan Trio Patara 8 Ocak’ta sahne alacak. Şiir ve hikâye tutkunlarının yıllardır büyük bir ilgiyle takip ettiği dinleti serisinde 18 Ocak’ta Gülten Akın’ın şiirleri yer alacak. İş Sanat ve Milli Reasürans iş birliğinde düzenlenen ve şef Hakan Şensoy yönetimindeki Milli Reasürans Oda Orkestrası’nın konseri 21 Ocak’ta sahnede olacak. Konserin solistliğini çellist Çağ Erçağ yapacak. Uğur Önür, İsmail Çakır ve Umut Sülünoğlu “Bu Muhabbet Bitmez” projesiyle yöresel ezgileri 16 Ocak’ta İş Sanat sahnesine taşıyacak. “Bilal Karaman Quartet ve Ülkü Aybala Sunat” caz konseri 30 Ocak’ta gerçekleşecek. Dünya edebiyatından klasikleri oyuncuların sesinden dinlediğimiz Okuma Tiyatrosu’nda; 6 Ocak’ta “Peer Gynt”, 13 Ocak’ta “Antonius ve Kleopatra” yer alacak. Çocukların merakla beklediği dünyaca ünlü klasik masallar 3 Ocak’ta “Rapunzel”, 10 Ocak’ta 80 Günde Devr-i Alem, 17 Ocak’ta Uyuyan Güzel ve 24 Ocak’ta Fındıkkıran ile devam edecek. Yazarının Sesinden serisine 4 Ocak’ta Haydar Ergülen “İdilikler”,11 Ocak’ta İnci Aral “Yeşil” ve 25 Ocak’ta Ethem Baran “Döngel Dünya”eserleriyle konuk olacak. Tüm konser ve dinletiler saat 20.30, çocuk etkinlikleri ise saat 15.00’ten itibaren yayımlanacak