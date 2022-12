İş Sanat’ın genç müzisyenlere sahne deneyimi kazandırmak ve sanat hayatına attıkları ilk adımlarında destek olmak amacıyla gerçekleştirdiği Parlayan Yıldızlar konserleri İş Kuleleri Salonu’nda başlıyor. Ücretsiz düzenlenen konserlerin bu sezonki ilk konseri 12 Aralık Pazartesi, saat 20.30’da Eren Binici (vurmalı çalgılar) ve Erkin Can (vurmalı çalgılar) ile başlayacak.

2006 yılında dünyaya gelen Eren Binici, perküsyon eğitimine Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda Atalay Altınok ile başladı. 2019 yılında Finlandiya’da gerçekleşen Majaoja Perküsyon Yarışması’nda birincilik ödülüne layık görüldü. 2020 yılında Mersin ODAMER Akademik Oda Orkestrası ile solo konser verdi ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası’nın seçmelerini kazanarak orkestra ile çalmaya hak kazandı. Aynı yıl Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası’nın seçmelerini kazanan Binici, ‘Uluslararası Belçika Gençlik Yarışması’nda trampet kategorisinde üçüncülük ödülünün sahibi oldu. Binici, halen Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Vurmalı Çalgılar bölümünde İrem Dekeli’yle eğitimine devam ediyor.

Eren Binici konserde, Ney Rosauro, David Friedman, Eugene Novotney, Eric Sammut, Gene Koshinski’nin eserlerini seslendirecek.

Parlayan Yıldızlar serisinin ilk konserinde sahne alacak bir diğer genç sanatçı Erkin Can, 2015 yılında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu’nda Prof. Emre Ünlenen’in gitar sınıfına kabul edildi. Genç sanatçı, 2018 yılında Pera Perküsyon Yarışması’nda üçüncülük, 2019 yılında ise 1. İstanbul Perküsyon Yarışması’nda üçüncülük ödülünün sahibi oldu. Aynı yıl Finlandiya’da düzenlenen Majaoja Perküsyon Yarışması’nda üçüncü oldu. Can, halen Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Vurmalı Çalgılar bölümünde İrem Dekeli’yle eğitimine devam ediyor.

Erkin Can, İş Sanat’ın Parlayan Yıldızlar konserinde Mark Glentworth, Casey Cangelosi, Csaba Zoltan Marjan ve Keiko Abe’nin eserlerini seslendirecek.



Konserlere katılmak için rezervasyon@issanat.com.tr e-posta adresinden veya 0 212 316 10 83 telefon numarasında rezervasyon yapılabilir.