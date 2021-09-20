İş Sanat'ta 'Cuma İş Çıkışı' konserleri

İş Sanat’ın yeni ücretsiz konser serisi “Cuma İş Çıkışı” müzikseverlerden büyük ilgi görüyor. İş Kuleleri Kibele Heykeli önünde hayata geçirilen “Cuma İş Çıkışı”nda önceki akşam sahne alan reggae müziğin Türkiye'deki başarılı temsilcilerinden Sattas, haftanın yorgunluğunu müzik eşliğinde atmak isteyenlere keyifli dakikalar yaşattı.

Cuma akşamları 18.30’da başlayan konserler, 24 Eylül’de BaBa Zula, 1 Ekim’de Hey! Douglas ile devam edecek.