İş Sanat'ta Aşk Başkadır

İş Sanat'ın şiir dinletilerinde şubatın teması 'Aşk'.... 'Aşk Şiirlerinden Seçmeler II - Sende Ben İmkânsızlığı Seviyorum' dinletisinde ünlü şairlerin şiirleri ücretsiz etkinlikte Tilbe Saran, Hümay Güldağ, Metin Belgin ve Hakan Gerçek tarafından seslendirilecek

İş Sanat klasiği haline gelen şiir dinletilerinde bu ay 'Aşk' var. Şiir tutkunlarına romantik bir gece vadeden 'Aşk Şiirlerinden Seçmeler II - Sende Ben İmkânsızlığı Seviyorum' başlıklı dinletiyi Atilla Birkiye hazırladı, Mehmet Birkiye sahneye uyarladı.

Müzik direktörlüğünü Serdar Yalçın'ın üstleneceği dinletide, modern şiirimizin ustaları Ahmed Hâşim, Nâzım Hikmet, Ahmet Hamdi Tanpınar, Ahmet Muhip Dıranas, Cahit Sıtkı Tarancı, Ziya Osman Saba, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Oktay Rifat, Orhan Veli, Melih Cevdet Anday, Behçet Necatigil, Cahit Külebi, İlhan Berk, Sabahattin Kudret Aksal, Necati Cumalı, Özdemir Asaf, Attilâ İlhan, Arif Damar, Can Yücel, Ümit Yaşar Oğuzcan, Turgut Uyar, Edip Cansever ve Cemal Süreya'dan seçilen şiirler yer alıyor. Şiir ile müziği buluşturan dinletiye Deniz Erdoğan Likos ve Hüseyin Likos şarkılarıyla eşlik edecek.

Tilbe Saran, Hümay Güldağ, Metin Belgin ve Hakan Gerçek'in seslendireceği dizeler, 10 Şubat'ta saat 20.30'da İş Kuleleri Salonu'nda ücretsiz olarak izleyicilerle buluşacak.