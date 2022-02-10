'Terzihane' oyununu 'Provadan İzle'yin

Georges Feydeau’nun 'Terzihane' adlı oyunu 'Provadan İzle' serisi kapsamında 14 Şubat Pazartesi saat 20.30’da İş Sanat’ın YouTube kanalında yayınlanacak.

İş Sanat’ın Provadan İzle serisi 14 Şubat Pazartesi saat 20.30’da YouTube kanalında yayınlanacak Georges Feydeau’nun Terzihane oyunu ile devam ediyor. Tiyatro oyunlarının bir masa etrafında, okuma provası düzeninde seyircilere sunulduğu seride izleyici alışılmışın dışında bir deneyime davet ediliyor.

Fransa’nın Moliere’den sonra yetiştirdiği en önemli komedi yazarı olarak gösterilen Georges Feydeau’nun ünlü eserinde günlük yaşamın karmaşık olayları mizahi bir dille anlatılıyor.

Oyunun başkarakteri Doktor Moulineaux, karısına yalan söyleyip eve gelmediği bir gecenin sabahında kendisini büyük bir karmaşanın içinde bulur. Yüksek tempolu, bol kahkahalı oyunda tüm karakterler kendi yalanlarını örtbas edip işin içinden sıyrılmaya çalışır.

Mehmet Ergen’in yönetmenliğindeki oyunda Savaş Aykılıç, Kerem Atabeyoğlu, Bekir Çiçekdemir, Başak Kıvılcım, Aysan Sümercan, Güliz Gençoğlu, Pelin Ermiş, Şeyla Çiçekdemir, Arzu Oş, Mert Öner rol alıyor.

Georges Feydeau’nun başından sonuna dek temposu hiç düşmeyen Terzihane başlıklı oyunu, ilk gösterim tarihinden itibaren İş Sanat’ın YouTube kanalında ücretsiz izlenebilir.