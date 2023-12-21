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        Haberler Kültür-Sanat İş Sanat Parlayan Yıldızlar konserleri devam ediyor

        İş Sanat Parlayan Yıldızlar konserleri devam ediyor

        İş Sanat Parlayan Yıldızlar konserleri, 18 Aralık'ta Gülce Hanişoğlu'nun obua, Ege Dikbıyık'ın viyolonsel performanslarıyla gerçekleşti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2023 - 11:03 Güncelleme: 21.12.2023 - 11:03
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        Parlayan Yıldızlar konserleri devam ediyor
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        İş Sanat'ın Genç yeteneklere sahne deneyimi kazandırmak ve sanat hayatlarına destek olmak amacıyla düzenlediği Parlayan Yıldızlar konserleri Aralık ayında da devam ediyor.

        18 Aralık'ta Gülce Hanişoğlu obua, Ege Dikbıyık ise viyolonsel performanslarıyla izleyicilere unutulmaz bir müzik deneyimi yaşattı.

        Parlayan yıldızlar konserleri, 8 Ocak'ta Ada Yalın Yücel (keman) ve Metehan Köklü (şan) performanlarıyla devam edecek.

        2008 yılında Ankara’da doğan Ege Dikbıyık, viyolonsel eğitimine 2018 yılında Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda başladı. Dikbıyık, birçok ulusal ve uluslararası etkinlikte solist olarak yer aldı ve önemli ödüller kazandı. Halen eğitimine Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda devam etmektedir.

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        2007 yılında İstanbul’da doğan Gülce Hanişoğlu, obua eğitimine 2017 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuarı'nda başladı. Hanişoğlu, birçok ulusal ve uluslararası yarışmadan ödüllerle döndü. Ayrıca Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası'na seçilerek Türkiye ve İtalya turnesine katıldı. Eğitimine halen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuarı'nda devam etmektedir.

        Parlayan Yıldızlar konserleri için www.biletix.com adresinden rezervasyon yapılabilir.

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        #İş Sanat
        #Parlayan Yıldızlar
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