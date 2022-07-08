Mayıs ayında tamamlanan İş Sanat Parlayan Yıldızlar Konserleri'nin ardından Meriç Soylu Ödülleri'nin kazanan genç sanatçılar da belli oldu.

Pandemi nedeniyle 2019-2020 sezonunda ara verilen İş Sanat Parlayan Yıldızlar konserleri Mayıs ayında tamamlandı. Genç müzisyenlere sahne deneyimi sunmak ve kariyerlerinin başında destek olmak amacıyla gerçekleştirilen Parlayan Yıldızlar’ın sezon boyunca süren performanslarının ardından Meriç Soylu Ödülleri de sahiplerini buldu.

2012 yılında aramızdan ayrılan İş Sanat Yönetmeni Meriç Soylu’nun adına ailesinin düzenlediği ödüllerde birincilik genç piyanist Salih Haşim Aktaş’ın oldu. İkincilik ödülü İlke Işı Tuncer’e (keman) verildi. Beliz Güney (viyolonsel) üçüncülük ödülünün sahibi olurken, Alpay Jan İnkılap (keman) ve Ecmel Nevâ Bildik (keman) mansiyon ödülü kazandı.

Piyanist Salih Haşim Aktaş, 2015 yılında kendi başına hazırlanıp tam zamanlı piyano bölümüne girdiği İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda piyano eğitiminin yanı sıra Sonat Mutver ile kontrpuan ve kompozisyon çalışmaya başladı. 2016 yılında Aldo Ragone'nin ustalık sınıfına katıldı ve İstanbul Piyano Günleri Chopin Festivali'ne davet edildi. 2018’in ağustos ayında Almanya’da 16. Ettlingen Uluslararası Piyano Yarışması'nda yarı finale kaldı.

Genç piyanist 14. Uluslararası Pera Piyano Yarışması’nda Grand Prix ve “En İyi Türk Besteci Yorumcusu” ödülüne layık görüldü. Salih Haşim Aktaş lisans eğitimine İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda Barış Büyükyıldırım ile devam ediyor.

İlke Işı Tuncer

Kemancı İlke Işı Tuncer, 2017’de Prag’da düzenlenen Uluslararası Josef Micka Keman Yarışması’nda yarıştığı üçüncü kategoride mansiyon ödülü aldı. 2018’de ise Grumiaux Genç Kemancılar Yarışmasında finalist olarak Brüksel Kraliyet Konservatuvarı’nda çaldı. 2019’da Uluslararası Genç Yetenekler Yarışması’nda birincilik ile Büyük Ödül’ün sahibi oldu. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, Hacettepe Senfoni Orkestrası ve Çeşme Festival Orkestrası ile de solist olarak konserler veren Tuncer, ayrıca Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası, Ankara Gençlik Senfoni Orkestrası, Bilkent Gençlik Senfoni Orkestrası gibi orkestralar bünyesinde çaldı.

Beliz Güney

Çellist Beliz Güney, 2017’de Bulgaristan’da “Uluslararası Alman ve Avusturya Müziği Yarışması”nda birincilik, 2018 yılında Atina “Uluslararası The Muse Yarışması’nda ikincilik, 2019 yılında Belgrad Uluslararası Müzik Yarışması’nda, 2021’da England Genius Müzik Yarışması’nda ve Finlandiya Jean Sibelius Fest Müzik Yarışması’nda, 2019’da İtalya’da düzenlenen “29th Young Musician International Competition Citta di Barletta” yarışmasında birincilik ödüllerinin sahibi.

2019 yılında, viyolonsel üzerine Avrupa’nın en saygın akademilerinden biri olan, Almanya’daki Rutesheim Çello Akademisi’nin sınavını kazanarak öğrenci olarak seçilen çellist Güney, eğitimine Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart’ta çellist Tristan Cornut ile devam ediyor.

Alpay Jan İnkılap