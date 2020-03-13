İş Sanat'ın etkinlikleri ertelendi

İş Sanat, 30 Nisan 2020'ye kadar gerçekleştirmeyi planladığı etkinliklerini ileri bir tarihe erteleme kararı aldı. Bu kapsamda;

'Robot Pinokyo'

'Parlayan Yıldızlar'

'Sait Faik Hikâye Dinletisi'

'Tiflis Senfoni Orkestrası'

'Lahza & Kenan Doğulu'

'Sabahattin Ali Hikâye Dinletisi'

'Fırtına'

Türkiye İş Bankası Müzesi ve İktisadi Bağımsızlık Müzesi'ndeki atölye çalışmaları ertelendi. İş Sanat'ın biletli etkinlikleri için iade işlemleri Biletix satış noktalarından yapılabiliyor.

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