İş Sanat Dinletileri'nin konuğu Melih Cevdet Anday
İş Sanat'ın, edebiyatımızın usta isimlerinden unutulmaz eserleri müzikle buluşturduğu İş Sanat Dinletileri'nde sezonun son konuğu Melih Cevdet Anday. 6 Mayıs'ta düzenlenecek 'Ah Yalnızlığın Gömük Kapıları' başlıklı dinletide usta şairin şiirleri seslendirilecek.
İş Sanat, edebiyatımızın usta isimlerinden unutulmaz eserleri müzikle buluşturmaya devam ediyor. Bu sezonun son dinletisi, Melih Cevdet Anday’ın şiirlerinin seslendirileceği “Ah Yalnızlığın Gömük Kapıları” 6 Mayıs Pazartesi 20.30’da düzenlenecek.Metin Belgin
Metnini Atilla Birkiye’nin hazırladığı, müzik direktörlüğünü Serdar Yalçın’ın üstlendiği, sahne uygulamasını ise Mehmet Birkiye’nin yaptığı dinletide şiirleri Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek seslendirecek. Seda Subaşı (keman), Ceren Gürkan (keman), Verda Gül (viyola) ve Şemsa İdil Ural (viyolonsel) da şiirlere müzikle eşlik edecek.
Adını Anday’ın “Teknenin Ölümü” başlıklı şiirindeki bir dizeden alan dinleti, edebiyatseverleri, “Bence şiir ne yerdedir ne göktedir, biz onu bulmayız, her sefer yeniden yaratırız,” diyen şairin, insanın doğayla ilişkisini odağına koyan dünyasıyla buluşturacak.
İş Kuleleri Salonu’nda gerçekleşecek ücretsiz etkinliğe katılım için www.biletix.com sitesinden rezervasyon yapabilirsiniz. Dinleti serisi kapsamında düzenlenen geçmiş etkinlikleri İş Sanat’ın YouTube kanalından izleyebilirsiniz.