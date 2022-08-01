'İş Sanat Çarşamba Sahnesi', 3 Ağustos’ta Nysa Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Serdar Hakan Öztaner konuk olacağı gazeteci Emrah Kolukısa’nın moderatörlüğünü üstlendiği “Arkeoloji Sohbetleri”yle devam ediyor.

İş Sanat’ın Bodrum Zai’de gerçekleştirdiği “İş Sanat Çarşamba Sahnesi”, 3 Ağustos’ta gazeteci Emrah Kolukısa’nın moderatörlüğünü üstlendiği “Arkeoloji Sohbetleri” ile devam ediyor. Saat 21.00’de başlayacak etkinliğin konuğu Nysa Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Serdar Hakan Öztaner olacak.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü’nde görev alan Doç. Dr. Öztaner, 2012 yılından bu yana başkanlığını üstlendiği Nysa Antik Kenti kazılarını ve Nysa’daki buluntuların ülkemizin arkeolojik mirasına katkısını anlatacak.

Arkeoloji sohbetinin ardından gece, piyanist Salih Haşim Aktaş’ın resitali ile devam edecek. İş Sanat’ın genç müzisyenlere kariyerlerinin başında sahne deneyimi sunmak ve desteklemek amacıyla gerçekleştirdiği Parlayan Yıldızlar serisinin başarılı isimlerinden Aktaş, Maurice Ravel ve Johann Sebastian Bach’ın eserlerinden oluşan bir repertuvarla seyircinin karşısında olacak. Resital saat 22.00’de başlayacak.

“İş Sanat Çarşamba Sahnesi” etkinlikleri yaz sonuna kadar Bodrum Zai Yaşam’da ücretsiz gerçekleştirilecek