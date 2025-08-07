Habertürk
        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar İş Sanat Anadolu Sergileri Gelibolu’da

        İş Sanat Anadolu Sergileri Gelibolu’da

        İş Sanat'ın Anadolu Sergileri sanat yolculuğuna Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu'ndaki deniz peyzajlarından derlenen "Mavinin İzinde" seçkisiyle Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde devam ediyor

        Giriş: 07.08.2025 - 00:30 Güncelleme: 07.08.2025 - 00:30
        İş Sanat’ın Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’ndan yapılan özel seçkileri sanatseverlerle buluşturduğu “Herkes İçin Sanat: Anadolu Sergileri”, Türk resim sanatının güçlü temsilcilerini Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde bir araya getiriyor.

        Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’ndaki deniz peyzajlarından derlenen“Mavinin İzinde” başlıklı seçki, 9-10 Ağustos tarihlerinde, Miralay Mustafa Kemal’in kumandanlığında kazanılan I. Anafartalar Muharebesi’nin 110. yıldönümünde İş Bankası Gelibolu Şubesi’nde sergilenecek.

        Çanakkale’de ressam olarak görev yapan Mehmet Ali Laga ve Gelibolu doğumlu Elif Naci’nin yanı sıra Hasan Vecih Bereketoğlu, İbrahim Safi, Adil Doğançay, Ercümend Kalmık ve Hikmet Onat gibi önemli sanatçılarımızın yer aldığı serginin en özel parçalarından biri, Feyhaman Duran’ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü mavi gözleri ve kararlı bakışlarıyla resmettiği “Kalpaklı Atatürk” portresi olacak.

        “Mavinin İzinde” seçkisi, sanatçıların mavinin tonlarıyla örülü eserleriyle izleyiciyi doğa, zaman ve bellek ekseninde anlamlı bir yolculuğa çıkaracak.

        İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten
        İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten

        Anadolu Sergileri, estetik nitelikleriyle olduğu kadar, tarihsel ve kültürel tanıklıklarıyla da büyük bir önem taşıyan sanat eserlerinin ülkemizin her köşesinde erişilebilir olmasını amaçlıyor. İş Bankası şubelerini geçici sanat mekânlarına dönüştüren Anadolu Sergileri’nin özenle hazırlanan seçkileri, çocuk atölyeleri ve uzman sanat tarihçilerinin anlatımıyla desteklenerek kapsayıcı bir sanat deneyimi yaratıyor.

        Anadolu Sergileri’nin ilk durağı, İbrahim Çallı’nın eserlerinin sergilendiği Denizli’nin Çal ilçesi oldu. Bedri Rahmi Eyüboğlu, Turan Erol ve Yalçın Gökçebağ’ın resimlerinden bir seçki ise Muğla’nın Milas ilçesinde sergilendi.

        Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin öğrenme programlarının düzenli faaliyetlerinden biri olan ve sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılanan Anadolu Sergileri, ortak kültürel mirasımızı doğduğu topraklarda bugünün kuşaklarıyla buluşturmayı sürdürecek.

        #İş Sanat
        #Türkiye İş Bankası
        #Anadolu Sergileri
        #gelibolu
