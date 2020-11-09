İş Sanat 21. sezonunda tüm Türkiye'yi sanatla buluşturacak

İş Sanat'ın klasik müzik konserlerinden yerli projelere, hikâye ve şiir dinletilerinden, masal tiyatrosuna, tiyatro okumalarından sanal sergilere uzanan pek çok etkinliğin yer aldığı 21. sezonu, 5 Kasım'da çevrim içi olarak başladı. İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten ve Sanat Yönetmeni Defne Turaç pandemi sürecinde yeni sezona nasıl hazırladıkarını ve sanat severleri bekleyen etkinlikleri Kadir KAYMAKÇI'ya anlattı.

2019'un son günlerinde Çin'de ortaya çıkan ve Mart 2020'de ülkemizde ve tüm dünyada hayatı durma noktasına getiren koronavirüs salgınının en çok etkilediği alanlardan biri de sanat oldu. Pandemi sürecinde uzun bir süre sinemalar kapandı, tiyatrolar perdelerini açamadı, konserler iptal oldu. Ve maalesef daha bir süre de böyle devam edecek...

Türkiye'nin kültür-sanat hayatının en önemli kurumlarından İş Sanat işte böyle zor bir dönemde 21. sezonuna, 5 Kasım akşamı şef Serdar Yalçın yönetimindeki İstanbul Ensemble konseriyle "Merhaba" dedi.

İş Sanat olarak, 11 Mart’taki Richard Bona-Alfredo Rodriguez konserinin ardından pandemi nedeniyle konser salonunu, sanat galerilerini ve müzelerini sanatseverlere kapatma kararı aldıklarını belirten İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten, o dönemde yaşadıklarını ve yeni sezona nasıl hazırlandıklarını anlattı:

"18 Mart gününden itibaren etkinliklerimizi sosyal medya hesaplarımıza taşıdık. Türkiye’den ve dünyadan sanatçılarla işbirliğine giderek ‘Evde Sanat Zamanı’ başlığı ile mayıs sonuna kadar devam eden bir yayın modeline geçtik. 75 günde, hazırladığımız 400’ü aşkın içeriği dijital platformlar üzerinden sunduk. Gördüğümüz ilgi pandeminin sıkıntıları içerisinde en büyük sevincimiz oldu. Ülkemizin dört bir köşesinden sanatseverlerle buluştuk, hep birlikte sanatla moral bulduk. Yeni sezonumuzda dönemin beraberinde getirdiği zorluklarla mücadelede dayanışmanın önemini dikkate alarak ülkemizin sanatçılarından oluşan bir program yapmayı tercih ettik.”

İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten ve Sanat Yönetmeni Defne Turaç

Klasik müzik konserlerinden yerli projelere, hikâye ve şiir dinletilerinden, masal tiyatrosuna, tiyatro okumalarından sanal sergilere uzanan pek çok etkinliğin yer aldığı 21. sezonun çevrim içi olarak gerçekleştirileceğini ve tüm etkinliklerin İş Sanat’ın sosyal medya hesapları üzerinden ücretsiz izlenebileceğini belirten Sanat Yönetmeni Defne Turaç hazırlanan programla ilgili şunları söyledi:

“Bizim için sezonun dijital olarak yayımlanması, izleyicilerimizin alkışlarını özlemenin dışında bir fark yaratmıyor. Önceki sezonların heyecanı ve özeniyle hazırladığımız yeni programımızda klasik müzikten caz konserlerine, edebiyat etkinliklerinden, Türk Halk ve Türk Sanat Müziği’ne uzanan zengin bir içeriği sanatseverlerin beğenisine sunacağız. Yayın günlerini aylık olarak duyuracağız. Konser/etkinlik kayıtları İş Sanat’ın sosyal medya hesaplarından yayın günü 20.30’dan itibaren izlenebilir olacak. Çocuklar için hazırladığımız içeriklerin yayın saatleri ise 15.00. Konser/etkinlik kayıtlarının mümkün olduğunca çok izleyici ile buluşması için, sezon sonuna kadar yayında kalmalarını hedefliyoruz.”