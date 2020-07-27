İş sahibi mezun yetiştiren SUBÜ yeni öğrencilerini bekliyor - SAKARYA

AA

Rektör Sarıbıyık, AA muhabirine, üniversitede 6 fakülte, 1 yüksekokul, 1 enstitü ve 12 meslek yüksekokulunun bulunduğunu söyledi.Bu dönem sağlık bilimleri ve ziraat fakülteleriyle sağlık hizmetleri ve denizcilik meslek yüksekokullarının eğiteme başlayacağını belirten Sarıbıyık, "Uluslararası Ticaret ve Lojistik Programı'ndan mezun olan öğrencilerimiz yapmış olduğumuz 1 uygulamasıyla en az yüzde 70 olmak üzere direkt işe giriyorlar. Bu da Türkiye şartlarında sosyal bir programda işe girme oranı olarak oldukça yüksek." dedi.Sarıbıyık, öğrencilerin gönüllerine göre gelecek kurabilecekleri bir bölüm kazanmalarının temenni ettiğini aktararak, ülkenin kalkınması ve gelişmesinin nitelikli üretimden geçtiğini, bunun için önce nitelikli tasarım, üretim ve pazarlama gerektiğini, sektörün, uygulama beceresine sahip insanları aslında nitelikli olarak değerlendirdiğini dile getirdi.SUBÜ olarak bilgiyi, beceriyle birleştiren üniversite mottosuyla hareket ettiklerini vurgulayan Sarıbıyık, "Öğrencilerimizi daha mezun olmadan becerilerini geliştirmeye, iş tecrübesiyle mezun olmalarını sağlamaya hatta tecrübeli kişiler olarak okulu bitirmeden iş sahibi olmalarına yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu doğrultuda bölümler açıyoruz ve müfredatı sektörle birlikte düzenliyoruz. Sektörün istediği, sahanın ihtiyaç duyduğu nitelikli insanları yetiştirmeye çalışıyoruz. Gelecekte iş bulma sorununu çözmek isteyen ve okulu bitirdiğinde uygulama becerisine sahip bireyler olarak yetiştirilmesini arzu eden genç kardeşlerimizi üniversitemize bekliyoruz." ifadelerini kullandı.- "Tüm sektörlerle hareket ediyoruz"" 1 Eğitim Modeli"yle öğrencileri yetiştirdiklerini, bu yöntemle gerek meslek yüksekokulu, gerek fakülte gerekse de lisans üstü bölümlerde öğrenciye bir dönem tam zamanlı olarak iş dünyasında eğitim aldırdıklarını anlatan Sarıbıyık, "Öğrencilerimiz gerçekten 1 şekilde mezun oluyorlar çünkü çoğu öğrencimiz okulu bitirdikten sonra bu uygulamaya gittiği aynı yerde işe giriyorlar. Öğrencilerimiz, 'Uygulamaya gittiğimiz yerde işe devam ediyoruz.' diyorlar. Öğrencisinin işe girdiğini duymak bir hoca için en mutlu olduğu andır. Kendi çocuklarımız için ne istiyorsak öğrencilerimiz için de aynısını gerçekleştirmek için çaba içerisindeyiz." diye konuştu.Rektör Sarıbıyık, öğrencinin beceri eğitimlerini atölye ve laboratuvarda desteklediklerini fakat bunun sektörde olacağının farkında olduklarını, Sakarya'daki iş dünyası ile kamu kurum ve kuruluşlarla protokollerinin bulunduğunu, ortak çalışma yaptıklarını belirterek, tüm sektörlerle hareket ettiklerine dikkati çekti.- "Sektör temsilcilerini sınıflarda ağırlıyoruz"Bölümler kurarken ülkenin ihtiyacını, öğrencinin tercih edip etmeyeceğini ve mezun olunduğunda iş bulma potansiyelini ele aldıklarını aktaran Sarıbıyık, iş dünyasıyla güzel diyaloglarının bulunduğunu, sınıflarda ağırladıkları sektör temsilcilerinin iş dünyasında olanları öğrencilere anlattığını söyledi.Sarıbıyık, iş dünyasının taleplerini dikkate alarak yaptıkları müfredatla yetiştirdikleri insanları sahaya gönderdiklerini belirterek, şöyle devam etti:"İş dünyasıyla iyi bir diyaloğumuz var. Uygulamakta olduğumuz ' 1 Eğitim Modeli'yle uygulama becerisine sahip nitelikli insanları iş dünyasıyla beraber yetiştiriyoruz. Bu yetiştirdiğimiz öğrencilerimiz rahat bir şekilde iş dünyasında kendilerine yer bulabiliyorlar ve kısa sürede iş sahibi olabilmektedirler. Bu da bizi mutlu etmek için yeterli geliyor."Ar-Ge ile ilgili nitelikli çalışmalar yaptıklarını, hem öğrencilerin verdiği destek hem araştırma görevlilerinin katkıları hem de akademisyenlerin çalışmalarıyla üretilen ve kanser teşhis ile tedavisinde kullanılan cihaz için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden YÖK Üstün Başarı Ödülü'nü aldıklarının altını çizen Sarıbıyık, bu yıl 11 ayrı grup olarak Teknofest 2020'ye katılacaklarını, elektrikli araçta kullanacakları motoru kendilerinin ürettiklerini kaydetti.