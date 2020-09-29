İş sağlığı ve güvenliğinde Ford Otosan'a 9 ödül

Ford Otosan, Ford Motor Company'nin geleneksel İş Sağlığı Güvenliği Ödülleri organizasyonu President Health and Safety Award (PHSA) tarafından bu yıl Avrupa bölgesinde 9 ayrı dalda ödüle layık görüldü.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, tüm operasyonlarında iş sağlığı ve güvenliği (İSG) önceliğiyle hareket eden Ford Otosan, global Ford dünyasında da başarılı çalışmalarıyla takdir görmeye devam ediyor.
Pandemi sürecinin en başından itibaren çalışanların sağlığını önceliklendirerek planlamalarını titizlikle yürüten şirketin Sağlık Birimleri de bu olağanüstü dönemde 10 bini aşkın çalışanın tamamını kapsayan planlamalar ve müdahaleler ile kritik rol oynadı.
Programlı ve planlı olarak yapılan bu çalışmalar global çapta öne çıkarak ödülle taçlandırıldı.
Yılın İş Sağlığı ve Güvenliği Lideri ödülü Ford Otosan Genel Müdür Yardımcısı Cem Temel'in olurken, Yılın İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyoneli ödülü ise Ford Otosan Sağlık Hijyen ve Ergonomi Yöneticisi Dr. Gürsel Gökmen'in oldu.
Üretim tesislerinde çalışanların şahsi inisiyatifleriyle gerçekleşen Hayat Kurtarma başarıları ise iki ayrı ödülle Ercan Taşkın ve Tekin Bingöl'e verildi.
Ford Otosan ayrıca, FST 10 Testi için güvenli ve ergonomik laboratuvar geliştirilmesi projesi ile Üretim Dışı Alanda Güvenlik İnovasyon Ödülü'nün sahibi olurken, Türkiye genelinde güvenlik kültürü seminerlerinin verildiği Yaşam için güvenlik kültürü projesi ile Üretimde Güvenlik Tanıma ve Katılım Ödülü'ne layık görüldü.
Ford Otosan Yeniköy Fabrikası ise Üretimde ve Ergonomide İnovasyon Ödülü ve Endüstriyel Hijyende Mükemmellik Ödülü'ne de layık görüldü.
Buna ek olarak, Araç Operasyonları - En Düşük Kayıp Zaman başarısı ile de En iyi fabrika ödülünün sahibi oldu.
Yeniköy Fabrikası, ödülü 2017 - 2019 yılları arasında en düşük kayıp zaman vakası (LTC) oranı (0.073) ile almaya hak kazandı.
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