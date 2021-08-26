İş sağlığı ve güvenliği maden işçilerine tiyatro oyunuyla anlatılıyor

AA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce (İSGGM) yürütülen, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliği Projesi'nin (MİSGEP) "Drama Yoluyla İnteraktif Eğitim Seminerleri" faaliyeti altında hazırlanan 8 bölümlük oyun, 26-28 Ağustos tarihlerinde Zonguldak'ta maden işçileri için sahneleniyor.

Oyunla maden çalışanlarında iş sağlığı ve güvenliği farkındalığının geliştirilmesi, iletişimin ve iş birliğinin teşvik edilmesi ile takım ruhunun oluşturulması amaçlanıyor.

Drama tekniğiyle hayata geçirilen tiyatro oyunu, iş sağlığı güvenliği alanındaki işe başlama eğitimi, kişisel koruyucu donanım, tahkimat, iş kazalarını önleme, çalışanın psikolojik durumu, haklar, çalışan temsilcisi, tahlisiye ve iletişim gibi farklı temaları içeren 8 bölümden oluşuyor. Her bölümün sonunda ise seyircilerin katkıları ve düşünceleri alınıyor.

30 kentte, 60'a yakın oyunla 10 bin maden çalışanına ulaşmayı hedefleyen tiyatro oyunu, 12 ilde 28 kez sahnelendi. Oyunun bir sonraki durağı ise Bolu olacak.

- "Madencilerin sağlığını, güvenliği korumak bizim için ayrı bir önemli"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanı Sakine Ovacıllı, AA muhabirine, Zonguldak'ın uzun yıllardır ülke için enerji üreten bir kent olduğunu söyledi.

Madencilerin kendileri için kıymetli olduğunu vurgulayan Ovacıllı, şunları dile getirdi:

"Onların sağlığını, güvenliği korumak bu açıdan bizim için ayrı bir önemli. Bununla birlikte bu tiyatro etkinliğimizle madenlerin yoğun olduğu ve çok çalışıldığı 30 kente odaklandık. Çok olumlu dönüşler alıyoruz çünkü kendilerinin içinde bulunduğu bir sahne karşılarında. Buradaki oyuncularla çok güzel bağ kurabiliyorlar, yaşadıkları sıkıntıları anlatabiliyorlar. Birbirlerinin güvenliği için orada varlar. Gerçekten güvenlik onlarla başlıyor. Bizler de, 'Onlar neredeyse bizlerde oradayız.' diyerek onların yanındayız."

Oyuncu Tanzer Hacıraifoğlu da madencileri eğlendirebilmek ve onlara madenlerle ilgili bildiklerini hatırlatmak istediklerini anlatarak, "Böyle daha akılda kalıcı, katılımcı olacağı düşünüldü. Madenciler de bu durumdan memnun olduklarını bizlere söylüyorlar. Oyunlarımız arasında interaktif kısımlar var. Onlara iletişime geçip, geri dönüşüm olarak sağlıklı, iyi veriler aldığımızı düşünüyoruz." diye konuştu.

Maden işçisi Yılmaz Şık ise eğlenme ve bilgilenme imkanı bulduklarını aktararak, "Bilgilendirmeler sayesinde en azından kazalar önlenebilir. Eğitilmek her zaman iyidir. Bu tür etkinlikler bizim için çok güzel oluyor." dedi.