Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel İş sağlığı uzmanı kaldığı lojmanda ölü bulundu | Son dakika haberleri

        İş sağlığı uzmanı kaldığı lojmanda ölü bulundu

        Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bakır işletmelerinde iş sağlığı uzmanı olarak çalışan 35 yaşındaki Bilal Delebe, kaldığı lojmanda ölü bulundu. Bir gün önce mide bulantısı şikayetiyle hastaneye gittiği belirtilen Delebe'nin kesin ölüm nedeni otopsi raporunun ardından belli olacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 17:15 Güncelleme: 18.08.2024 - 17:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Mazıdağı'ndaki bir özel şirkette iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olarak görev yapan Bilal Delebe'den haber alamayan mesai arkadaşları, durumu lojman yönetimine bildirdi.

        • 2

          Güvenlik görevlileri ile kapısı açılan lojmanda, Delebe'nin hareketsiz yattığı görüldü.

          İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

          Yapılan kontrolde Bilal Delebe'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        • 3

          Delebe'nin cansız bedeni otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

          Otopsinin ardından Bilal Delebe'nin cenazesi defnedilmek üzere ailesi tarafından alınarak memleketi Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine götürüldü.

        • 4

          Bilal Delebe'nin 1 gün önce mide bulantısı şikayetiyle hastaneye gittiği belirtildi. Delebe’nin kesin ölüm nedeni otopsi raporunun ardından belli olacak.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Duru'nun şüpheli ölümü! Okul bahçesinde vuruldu
        Duru'nun şüpheli ölümü! Okul bahçesinde vuruldu
        TFF'den "İzmir" açıklaması
        TFF'den "İzmir" açıklaması
        Galatasaray'dan açıklama
        Galatasaray'dan açıklama
        Bakan Yerlikaya duyurdu! Paramotorlu teröristler etkisiz
        Bakan Yerlikaya duyurdu! Paramotorlu teröristler etkisiz
        Kasımpaşa'dan açıklama
        Kasımpaşa'dan açıklama
        İran'daki darbeyle ilgili ABD'ye 71 yıl sonra dava
        İran'daki darbeyle ilgili ABD'ye 71 yıl sonra dava
        Amatör ve sportif havacılar için yeni havalimanı
        Amatör ve sportif havacılar için yeni havalimanı
        Saldırgana ev hapsi verildi
        Saldırgana ev hapsi verildi
        9 çocuk babası plajda kadınları görüntülerken yakalandı
        9 çocuk babası plajda kadınları görüntülerken yakalandı
        Orman yangınlarıyla mücadelede son durum: Yangınların 3'ü kontrol altında
        Orman yangınlarıyla mücadelede son durum: Yangınların 3'ü kontrol altında
        Aydemir Akbaş'a veda
        Aydemir Akbaş'a veda
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        Dünyanın yeni yedi harikası nelerdir?
        Dünyanın yeni yedi harikası nelerdir?
        Alain Delon hayatını kaybetti
        Alain Delon hayatını kaybetti
        Lost oyuncuları şimdi ne yapıyor?
        Lost oyuncuları şimdi ne yapıyor?
        "Duygularımı ekran önünde yaşamaktan asla çekinmiyorum"
        "Duygularımı ekran önünde yaşamaktan asla çekinmiyorum"
        M çiçeği virüsü çocuklar için daha tehlikeli!
        M çiçeği virüsü çocuklar için daha tehlikeli!
        "Vatandaşın sesi olmaya devam edeceğiz"
        "Vatandaşın sesi olmaya devam edeceğiz"
        Habertürk Anasayfa