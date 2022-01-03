İş Portföy'de önemli atama

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İş Portföy’de 2014 yılından itibaren Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdüren Emrah Yücel’in ayrılma kararının ardından, Genel Müdür Yardımcılığı görevine sermaye piyasalarında 22 yıllık deneyime sahip olan Hüseyin Gayde getirildi.

İş hayatına 1999 yılında bankacılık sektöründe Hazine Bölümü’nde başlayan Gayde, 2002 yılında İş Portföy Yönetimi A.Ş’de Araştırma Bölümü’nde çalışmış ve 2010 yılına kadar Araştırma ve Portföy Yönetimi bölümlerinde çeşitli görevler almıştır. 2010-2014 yılları arasında portföy yönetim sektöründeki tecrübesini İş Portföy dışında sürdürmesinden sonra, 2014 yılında İş Portföy’de Araştırma Bölümü Müdürü olarak görev almış ve 2021 yılı sonuna kadar Emeklilik Fonları Portföy Yönetimi Müdürü, Hisse Senedi Fonları Portföy Yönetimi Müdürü ve Portföy Yönetimi Bölümü Piyasalar Direktörü olarak görevini sürdürdü. Hüseyin Gayde, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nde; 1997 yılında lisans eğitimini, 1999 yılında ise yüksek lisans programını tamamladı.