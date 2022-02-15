İş ortağının evini bastı, 1'i çocuk 5 kişiyi bıçakladı

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Konya'da iş ortağı ile ailesinden 4 kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli kovalamaca ile yakalandı.

Zafer Samancı'nın haberine göre, İsmail D., uzun süredir anlaşmazlık yaşadığı iddia edilen iş ortağı Mustafa G.'nin Hacıveyiszade Mahallesi Fetih Caddesi Gürşehir Sokak'taki evine geldi. Kapıyı kırarak içeriye giren İsmail D., evde bulunan iş ortağı 23 yaşındaki Mustafa G. ile 54 yaşındaki annesi Saliha G., kardeşleri 28 yaşındaki İsmail G., 25 yaşındaki Seyit Ali G. ve 10 yaşındaki yeğeni Z.G.'ye bıçakla saldırarak yaraladı.

Saldırgan araçla kaçarken, apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri, bıçaklı saldırıda yaralanan 1'i çocuk 4 kişiyi Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu hafif olan Mustafa G.'nin tedavisi ise olay yerinde yapıldı.

Polis, şüphelinin kaçtığı aracın plakasını kısa sürede belirledi. Zanlı İsmail D., Ankara kara yolunda otomobiliyle kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalandı. Emniyete götürülen ve psikolojik rahatsızlığı olduğu ileri sürülen şüphelinin işlemleri sürüyor.