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İş merkezinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu - VAN



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Yangın söndürme çalışması- İtfaiye ekipleri- Yangında zarar gören iş yerlerinden görüntü- Esnafın konuşması- Yangında zarar gören iş yeri binası genel plan görüntü

Van'ın Erciş ilçesinde 4 katlı bir iş merkezinde çıkan yangın maddi hasara yol açtı.İlçenin Van Yolu Caddesi'nde bulunan bir iş merkezinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Yangın kısa sürede binanın tüm katlarına sıçradı.Olay yerine gelen Erciş Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.Can kaybının yaşanmadığı olayda, binanın üç katı kullanılamaz hale geldi, içerideki eşyalar tamamen yandı.İş yeri sahiplerinden Savaş Uzun, yangının büyük maddi hasara neden olduğunu belirterek, " İş yerimiz tamamen yandı. İçerideki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Çok şükür can kaybımız yok." dedi.