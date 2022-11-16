İş merkezi çatısından düşen işçi yaralandı

Bolu'da, iş merkezi çatısından düşen işçi Ulaş Bertav yaralandı.

Olay, saat 09.00 sıralarında, Karaçayır Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Sokak'ta meydana geldi. İş merkezinin çatısında bakım ve onarım çalışması yapan Ulaş Bertav, bastığı plastik malzemenin çökmesiyle 3 metre yükseklikten binanın merdiven boşluğuna düştü.

Arkadaşlarının çatıdan düştüğünü fark eden diğer işçiler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralanan Bertav, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.